Uomo azzannato da un cinghiale a Mandia: salva la vita cadendo in un dirupo

Momenti di paura sabato pomeriggio a Mandia, frazione di Ascea, dove un uomo di 75 anni ha rischiato la vita dopo essere stato attaccato da un cinghiale mentre era impegnato a dare da mangiare ai suoi animali.

La ricostruzione

L’episodio si è verificato intorno alle 16:00. L’uomo, come di consueto, si era recato nella sua campagna insieme alla moglie per accudire gli animali. Improvvisamente, un cinghiale di grosse dimensioni è comparso davanti alla loro proprietà. L’animale, senza alcun preavviso, ha attaccato l’anziano colpendolo ad un braccio.

La situazione è precipitata rapidamente: l’uomo ha cercato di difendersi, ma il cinghiale era molto aggressivo. Per fortuna, l’anziano è riuscito a sottrarsi all’attacco cadendo in un dirupo. Il cinghiale, a quel punto, non lo ha più inseguito ed è scappato via.

I soccorsi

La scena si è consumata sotto gli occhi terrorizzati della moglie e di un vicino di casa, che non hanno potuto fare altro che soccorrere il ferito. L’uomo è stato prontamente trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove ha ricevuto le cure del caso. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

L’episodio ha destato grande preoccupazione e ha acceso nuovamente i riflettori sul problema della proliferazione dei cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il numero di ungulati nell’area protetta è in costante crescita, causando danni alle colture e mettendo a rischio la sicurezza delle persone.