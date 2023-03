Cinghiale taglia la strada ad un giovane uomo che stava rientrando a casa dal lavoro: è successo a Roccadaspide

Venerdì sera, un giovane uomo che stava rientrando a casa dal lavoro ha avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale in località Fonte di Roccadaspide. Poco dopo le 20:00, il cinghiale ha tagliato la strada all’automobile dell’uomo, causando ingenti danni al veicolo.

L’incidente

Fortunatamente, l’incidente non ha causato alcun danno all’uomo, che risiede in un’altra frazione di Roccadaspide. La carcassa del cinghiale è stata rimossa questa mattina dall’Asl Veterinaria di Salerno.

Tuttavia, l’episodio ha riacceso l’allarme dei cittadini delle aree del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che da tempo chiedono un intervento dell’ente parco per risolvere il problema dei cinghiali sempre più numerosi e meno restii ad avvicinarsi alle zone abitate.

L’allarme dei cittadini

Il fenomeno non è nuovo e negli ultimi tempi si è aggravato notevolmente, creando non pochi problemi agli abitanti della zona. I cinghiali, infatti, spesso causano danni alle proprietà private e agli orti, ma rappresentano anche un rischio per la sicurezza stradale.

La richiesta di intervento all’ente parco è forte e chiara, i cittadini chiedono soluzioni efficaci per arginare la presenza dei cinghiali nelle aree abitate. Speriamo che l’ente parco prenda seriamente in considerazione questa richiesta e trovi presto una soluzione adeguata per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio.