“Dona e prendi un libro”: ecco il progetto per promuovere la lettura nel Cilento

L’associazione culturale e sociale “Anziani di Roccadaspide” ha avviato il progetto culturale denominato “Dona e prendi un libro gratuitamente”.

Il progetto: ecco i dettagli

Il progetto ha lo scopo di incoraggiare la lettura rendendo i libri di ogni genere disponibili a tutti a costo zero. Nello specifico l’associazione “Anziani di Roccadaspide” ha deciso di avviare un progetto culturale per incoraggiare la lettura nella comunità locale. Il progetto mira a mettere a disposizione dei libri di ogni genere a costo zero per tutti gli interessati.

Gli interessati possono donare o prendere un libro recandosi presso la sede dell’associazione, sita in località Fonte di Roccadaspide al civico 55. All’esterno della sede è stata allestita una piccola biblioteca dove chiunque potrà servirsi gratuitamente e, chi lo ritiene opportuno, può anche lasciare i propri dati personali, compreso di numero di telefono, per tenersi sempre in contatto con i componenti dell’associazione.

Un’iniziativa lodevole

L’iniziativa “Dona e prendi un libro gratuitamente” è una proposta lodevole che incoraggia la lettura e la condivisione di libri nella comunità locale. Grazie alla disponibilità dei membri dell’associazione e della generosità dei cittadini del territorio comunale, il progetto ha già avuto un grande successo e continua ad attirare l’attenzione di sempre più persone