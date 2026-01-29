DMO Aree Interne Regione Campania: a Contursi l’incontro con l’assessore regionale Maraio

Si è tenuto presso le Terme Capasso di Contursi Terme un incontro importante per il futuro delle sette Aree Interne (SNAI) della Regione Campania. Un tavolo di lavoro operativo che ha visto la partecipazione straordinaria di Enzo Maraio, neo assessore regionale al Turismo della Regione Campania. Un momento che segna un passo avanti fondamentale per il progetto “Campania Interna”.

Gli interventi

L’incontro, ospitato dal sindaco di Contursi Terme, Antonio Briscione, ha confermato la volontà dei territori di superare la frammentazione per ragionare come un’unica, grande destinazione turistica d’eccellenza.

A presiedere i lavori, oltre all’assessore regionale, c’erano Giovanni Caggiano, presidente dell’Area Interna SETA, ed Antonio Pagliarulo, vice presidente della Comunità Montana Vallo di Diano ed assessore al Turismo dell’area Vallo di Diano, capofila del progetto. Il dibattito è stato arricchito dai contributi di Rosanna Repole, presidente Area Interna Alta Irpinia, e Girolamo Auricchio, presidente Area Cilento Interno, insieme ai referenti delle altre aree interne campane.

Il focus dell’incontro

Non si è trattato solo di un incontro formale, ma di una sessione di progettazione concreta. I punti cardine della discussione hanno riguardato le costituende DMO (Destination Management Organization) attraverso la sfida della sostenibilità gestionale per rendere queste strutture motori reali di promozione.

“È stata una giornata proficua, ricca di spunti che ci permettono di guardare alle aree interne non più come territori marginali, ma come il cuore pulsante di una trasformazione turistica necessaria” è il commento del nostro vice presidente Antonio Pagliarulo. L’assessore Enzo Maraio ha espresso una forte vicinanza al progetto, riconoscendo in “Campania Interna” un modello virtuoso di collaborazione inter-istituzionale. Maraio ha auspicato una prosecuzione positiva del percorso, garantendo il supporto della Regione Campania per trasformare queste potenzialità in opportunità economiche e sociali concrete.



Erano inoltre presenti, tra gli altri, i sindaci di Padula, Gioi Cilento, Castelcivita e Caggiano, l’assessore al turismo di Sala Consilina, la referente delle Fondazione MIDA, il presidente del consiglio di Contursi Terme e di Postiglione, e tantissimi operatori del settore turistico.