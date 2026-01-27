“Campania Interna”: le Aree Interne fanno rete. A Contursi Terme il Meeting 2026, ecco il programma

Le sette Aree Interne della Regione Campania si riuniscono il 28 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 13:00, presso l’Hotel Terme Capasso di Contursi Terme, per un appuntamento di grande rilevanza strategica: il Meeting delle Aree Interne della Campania, dedicato alle nuove forme di governance territoriale e alla valorizzazione unitaria sotto il brand condiviso “CAMPANIA INterna”.

Il progetto

L’incontro rappresenta la conclusione di un percorso pionieristico che, per la prima volta, ha visto le Aree Interne della Campania — Alta Irpinia, Alto Matese, Cilento Interno, Fortore Beneventano, Sele Tanagro Alburni (SETA), Tammaro Titerno e Vallo di Diano — collaborare in modo strutturato attraverso una delega formale alla Comunità Montana Vallo di Diano, capofila del progetto di comunicazione coordinata.

Il marchio “Campania INterna” nasce per rafforzare la promozione turistica integrata, valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico, e posizionare le Aree Interne nei sistemi turistici regionali con una strategia condivisa e riconoscibile.

Le sette Aree Interne insieme per un unico obiettivo

Con “Campania Interna” abbiamo rotto gli schemi, unendo le sette SNAI regionali in un’unica grande visione turistica” spiega Antonio Pagliarulo, vice presidente della Comunità montana Vallo di Diano con delega al Turismo “Grazie alla collaborazione coordinata dalla Comunità Montana Vallo di Diano, abbiamo moltiplicato la visibilità, portando le nostre eccellenze a Matera e Rimini. È un segnale forte: le aree interne campane oggi non si limitano a resistere, ma scelgono di essere protagoniste di un cambiamento che individua finalmente i nostri punti di forza e le reali aree di miglioramento”.

All’appuntamento saranno presenti Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, e Vittorio Esposito, presidente della Comunità montana Vallo di Diano.

Il programma

Ore 09:30 – Accoglienza e Welcome Coffee

Ore 10:00 – Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Antonio Briscione , Sindaco di Contursi Terme

, Sindaco di Contursi Terme Giovanni Caggiano, Presidente Ente Capofila Area Interna SETA

Ore 11:15 – Tavola Rotonda: Confronto tra le Sette Aree Interne

Un momento di scambio sulle best practice, sui risultati della comunicazione coordinata e sui prodotti editoriali realizzati.

Interverranno i Presidenti e i referenti tecnici delle sette Aree Interne.

Focus tematici

Integrazione tra sistemi turistici locali e posizionamento regionale

Modelli di gestione sostenibile del patrimonio culturale, ambientale, naturalistico ed enogastronomico

Valorizzazione della rete dei cammini e delle risorse diffuse

Ore 12:15 – Conclusioni e prospettive future

Vittorio Esposito , Presidente Ente Capofila Area Interna Vallo di Diano

, Presidente Ente Capofila Area Interna Vallo di Diano Enzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania

L’incontro si propone di definire i prossimi passi per il consolidamento della rete delle Aree Interne, rafforzando una visione comune e una strategia condivisa di sviluppo territoriale.