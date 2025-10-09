Disagi idrici ad Agropoli: cinque giorni senza acqua in diverse zone

Cinque giorni di disagi per i cittadini di Agropoli costretti a ricorrere alle autobotti per rifornirsi d'acqua

A cura di Ernesto Rocco
Autobotte

Sono ormai cinque giorni che diverse aree di Agropoli stanno affrontando gravi disagi a causa dell’interruzione della fornitura idrica. Il problema, che persiste da domenica, è causato da un guasto sulla rete adduttrice dell’acquedotto del Calore Lucano.

L’interruzione della fornitura colpisce le utenze rifornite dal serbatoio Campanina. Le zone interessate sono: Campanina, Santa Caterina, via Giubileo Francesco, via Giubileo Giovanni, via Moravia, via Sacra Famiglia, contrada Gelso, via Fuonti Alto e via Aura Lupo.

Ricerca del guasto in corso

Nonostante gli sforzi, la situazione rimane critica. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha fatto sapere che il guasto alla condotta principale dell’acquedotto Calore Lucano, situata tra i comuni di Cicerale e Monteforte, non è stato ancora individuato dal personale dell’Asis. Questa mancata individuazione sta impedendo di procedere con la riparazione e il ripristino del servizio.

Le maestranze dell’Acquedotto Lucano sono al lavoro per localizzare e riparare il danno nel minor tempo possibile.

Cittadini costretti a soluzioni private

Intanto, la popolazione residente nelle aree colpite manifesta il proprio disagio per la prolungata mancanza d’acqua. Molti cittadini sono stati costretti a ricorrere a autobotti private per poter far fronte alle necessità quotidiane, un costo aggiuntivo e un’ulteriore complicazione in un periodo di emergenza. La speranza è che la condotta venga riparata rapidamente per porre fine ai cinque giorni di difficoltà.

TAG:
Condividi questo articolo

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa