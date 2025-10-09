Disagi idrici ad Agropoli: cinque giorni senza acqua in diverse zone

Sono ormai cinque giorni che diverse aree di Agropoli stanno affrontando gravi disagi a causa dell’interruzione della fornitura idrica. Il problema, che persiste da domenica, è causato da un guasto sulla rete adduttrice dell’acquedotto del Calore Lucano.

L’interruzione della fornitura colpisce le utenze rifornite dal serbatoio Campanina. Le zone interessate sono: Campanina, Santa Caterina, via Giubileo Francesco, via Giubileo Giovanni, via Moravia, via Sacra Famiglia, contrada Gelso, via Fuonti Alto e via Aura Lupo.

Ricerca del guasto in corso

Nonostante gli sforzi, la situazione rimane critica. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha fatto sapere che il guasto alla condotta principale dell’acquedotto Calore Lucano, situata tra i comuni di Cicerale e Monteforte, non è stato ancora individuato dal personale dell’Asis. Questa mancata individuazione sta impedendo di procedere con la riparazione e il ripristino del servizio.

Le maestranze dell’Acquedotto Lucano sono al lavoro per localizzare e riparare il danno nel minor tempo possibile.

Cittadini costretti a soluzioni private

Intanto, la popolazione residente nelle aree colpite manifesta il proprio disagio per la prolungata mancanza d’acqua. Molti cittadini sono stati costretti a ricorrere a autobotti private per poter far fronte alle necessità quotidiane, un costo aggiuntivo e un’ulteriore complicazione in un periodo di emergenza. La speranza è che la condotta venga riparata rapidamente per porre fine ai cinque giorni di difficoltà.