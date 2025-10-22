“Detto tra Noi podcast”: quinta puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast. Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, una chiacchierata e un caffè per parlare di matrimoni vip, confessioni e scoop clamorosi nel patinato mondo dello spettacolo e uno sguardo all’oroscopo.

“Detto tra Noi podcast” vi aspetta ogni mercoledì alle 14:30 sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it e sull’app di InfoCilento.