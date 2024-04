“Detto tra Noi” in compagnia dell’autore Ruggero Cappuccio

Torna un nuovo appuntamento con il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata Ruggero Cappuccio che ha presentato il suo nuovo romanzo storico “La Principessa di Lampedusa ” edito da Feltrinelli.

La protagonista è Beatrice Tasca Filangeri di Cutò, principessa di Lampedusa, che in una Palermo bombardata dagli Alleati torna nel palazzo di famiglia facendosi custode di un mondo e di un tempo che sembrano ormai perduti. Libera, forte, moderna; la principessa di Lampedusa sarà una figura fondamentale per la giovane Eugenia e per il figlio, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che nella scrittura de Il Gattopardo riproporrà molto del fascino materno.

Detto tra Noi va in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su infocilento.it. In replica il venerdì dopo l’edizione del tg delle 13.55