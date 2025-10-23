“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: undicesima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.

“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, nella rubrica “Bella Storia”, alla scoperta dell’anno 2000, tra la paura del Millennium bug, al Giubileo, all’elezione di Vladimir Putin alla classifica musicale del nuovo millennio.

Nella rubrica “Qui&Là”, il saluto di Don Bruno alla comunità di Agropoli, tra momenti di convivialità ed emozione. E poi un momento di dolcezza con l’evento “Choco Italia” che si è tenuto a Castellabate e che ha visto il cioccolato protagonista assoluto.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, la preparazione di un buonissimo cocktail analcolico, il Long Island.