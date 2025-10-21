“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: decima puntata

Il salotto di Detto tra Noi, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, cambia veste e orario, appuntamento il martedì e il giovedì alle 14.30. Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia.

“Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade.

“Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

“Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, nella rubrica “Bella Storia”, un collegamento speciale con Alessia Di Renna, cantante dei Beat 90’s. Uno spettacolo unico nel suo genere, pronto a farvi rivivere quei meravigliosi anni tra musica dance, brani iconici che hanno fatto la storia. Il tutto accompagnato da scenografie mozzafiato fatte di luci e colori.

Nella rubrica “Qui&Là”, un meraviglioso contributo video per salutare Don Bruno Lancuba il quale, dopo 23 anni di servizio pastorale, ha lasciato la comunità di Agropoli per raggiungere quella di Vallo della Lucania. E poi, un salto a Castellabate per “immergersi” nella cioccolata con l’evento più dolce dell’anno, “Choco Italia”.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio di bellezza con la realizzazione di una maschera per il viso a base di yogurt bianco e miele per rendere la pelle vellutata ed esfoliata.