Davide Tesauro, originario di Altavilla Silentina, trionfa al programma Rai “L’Eredità”

Davide Orazio Tesauro, giovane originario di Altavilla Silentina, ha partecipato a L’Eredità, il noto Game Show di Rai1 condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera.

I complimenti social

Il concorrente si è detto molto orgoglioso del suo comune d’origine e ha ricevuto, attraverso i social network, i complimenti di tanti suoi concittadini felici anche per la sua vittoria.

La vittoria

Il giovane ha, infatti, indovinato la parola misteriosa del gioco finale, la nota “Ghigliottina”, portando a casa 40.000 euro e chiudendo, dunque, il 2025 tra soddisfazione, orgoglio e congratulazioni.