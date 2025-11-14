Danni subiti? “Risarcimenti Italia” ti tutela

"Risarcimenti Italia", un’attività di consulenza che accompagna le persone nella difficile fase di richiesta di risarcimenti per danni subiti

Nel cuore del Cilento, ad Ogliastro Cilento, si trova “Risarcimenti Italia”, un’attività di consulenza che accompagna le persone nella difficile fase di richiesta di risarcimenti per danni subiti.

L’agenzia

Hai subito un danno? Risarcimenti Italia è al tuo fianco! Sei stato coinvolto in un incidente stradale, infortuni sul lavoro o hai subito un danno da malasanità? Ad Ogliastro Cilento, c’è Risarcimenti Italia, il punto di riferimento per chi vuole ottenere il giusto risarcimento senza pensare all’anticipo spese.

Competenza e professionalità

Supporto completo: dalla consulenza iniziale fino al risarcimento finale.

Vicino a te: un servizio locale, diretto e attento alle esigenze del territorio cilentano.

Competenza e professionalità: assistenza esperta in ogni fase delle pratiche.

Non affrontare da solo le pratiche burocratiche e legali. Con Risarcimenti Italia, la tua tutela è al primo posto! Contattaci per una consulenza gratuita e scopri come possiamo aiutarti. Via Cilento, 19 Ogliastro Cilento (Sa) 09741735044

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 14 novembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

