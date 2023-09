Da Eboli una delegazione di giovani per la festa nazionale di Forza Italia Giovani a Gaeta

Fino al prossimo 10 settembre a Gaeta è in programma la festa nazionale di Forza Italia Giovani e da Eboli è partita una importante rappresentanza locale.

Giovani professionisti e tesserati terrà che hanno voluto prendere parte all’importante momento di aggregazione e formazione in vista del futuro del partito.

Presente una nutrita delegazione di ragazzi forzisti di Eboli che in seguito alle continue riunioni presiedute dal vice-coordinatore giovanile Manuel Cetrulo hanno inteso partecipazione ad una occasione di formazione e crescita.

Ecco chi è presente a Gaeta

Insieme ai ragazzi il consigliere comunale Giuseppe Norma e Andrea Fusco del direttivo cittadino.

“Un momento di confronto e aggregazione a cui il gruppo di Eboli ha risposto con entusiasmo, testimoniando come si stia sempre di più radicando sul territorio”.

Le dichiarazioni

“Sono molto felice dell’opportunità di partecipare a questo importante evento. Ringrazio il coordinatore provinciale giovanile Pietro Costabile per la passione che ci trasmette e l’aiuto costante – ha detto Cosimo Marino – Accompagnare la delegazione giovanile di Eboli è un importante attestato di stima in quanto responsabile di questi ragazzi che dovranno essere la forza motrice del partito”.