Dal Consorzio Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, una short list per decine di giovani professionisti

SALA CONSILINA. Opportunità professionale per decine di giovani professionisti offerta dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10.

Il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio Sociale, guidato dal Presidente Vittorio Esposito infatti ha condiviso il progetto elaborato dal direttore del consorzio Antonio Florio dando il via libera alla pubblicazione dell’Avviso pubblico permanente per la formazione di un elenco ristretto (short list) di professionisti a cui affidare incarichi professionali per la progettazione delle misure previste dal PNRR e da altre misure nazionali e europee.

Sono ben 15 le sezioni di riferimento a cui candidarsi e dalle quali il Consorzio attingerà per servirsi di professionisti a cui affidare le progettazioni da presentare ai bandi relativi al Pnrr. Le candidature alla short List, redatte in modalità on line, sul sito www.pianosociales10.it. dove è presente apposita sezione, potranno essere presentate a partire dal 16.11.2021 e una prima scadenza fissata per il 17.12.2021.

Di seguito sarà cura del Consorzio riaprire periodicamente i termini per nuove candidature, qualora ci dovesse essere necessità di ulteriori figure professionali.

La short list sarà divisa nelle seguenti sezioni:

SEZIONE CLASSE LM01 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia

SEZIONE CLASSE LM15 Lauree Magistrali in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità

SEZIONE CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale

SEZIONE CLASSE LM32 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica

SEZIONE CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale

SEZIONE CLASSE LM51 Lauree Magistrali in Psicologia

SEZIONE CLASSE LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia

SEZIONE CLASSE LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità

SEZIONE CLASSE LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica

SEZIONE CLASSE LM63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

SEZIONE CLASSE LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali

SEZIONE CLASSE LM78 Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche

SEZIONE CLASSE LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche

SEZIONE CLASSE LM83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie

SEZIONE CLASSE LMG01 Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

Possono fare richiesta di iscrizione nelle sezioni suddette le lauree equipollenti (indicando in questo caso il decreto ministeriale che ne riconosce l’equipollenza). Possono chiedere l’iscrizione alla short list i professionisti in possesso dei requisiti dettagliati nell’Avviso pubblico disponibile sul sito www.pianosociales10.it.

Le domande pervenute secondo le modalità descritte nell’Avviso saranno esaminate dalla Direzione che ne curerà la tenuta e l’aggiornamento. Particolare rilievo, nella valutazione curriculare, sarà attribuito al possesso di pregresse e comprovate esperienze professionali.

Nella short list saranno inseriti, in ordine alfabetico, i candidati in possesso di adeguato profilo curriculare in applicazione dei criteri specificati nell’Avviso. Non è prevista la formazione di graduatorie. L’elenco dei nominativi ammessi alla short list sarà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per l’Avviso.

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni – Ambito S10 si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula, chiedendo, in qualsiasi momento la produzione dei documenti giustificativi.

“E’ la grande opportunità da cogliere per il territorio; i fondi del Pnrr sono necessari per il superamento delle difficoltà stratificate negli anni e che necessitano di interventi puntuali – ha affermato il Presidente del Consorzio Sociale, Vittorio Esposito – Un lavoro importante programmato dal direttore Florio ed ora ci aspettiamo per questo la partecipazione all’Avviso dei migliori professionisti del territorio capaci di interpretare al meglio la visione di crescita e sviluppo che necessita al comprensorio Vallo di Diano, Tanagro e Alburni.

Non possiamo e non vogliamo sprecare questa grande opportunità per strutturare i servizi necessari al superamento del difficoltà e delle carenze nell’ambito sociale presenti nel nostro territorio. E’ una nuova stagione questa; è la stagione della ripresa, della ripartenza. Abbiamo l’obbligo di essere pronti e capaci. Questo è il nostro obiettivo” ha aggiunto il Presidente Esposito.