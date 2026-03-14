Crotone-Salernitana: le radici cilentane nella squadra calabrese

Nella sfida tra Salernitana e Crotone valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie C, spicca una forte componente territoriale legata al Cilento.

Angelo Veltri: difensore classe 2004

Tra le fila della squadra calabrese, allenata da mister Emilio Longo, troviamo innanzitutto il giovane Angelo Veltri. ​Difensore classe 2004, Veltri è nato a Vallo della Lucania ed è originario di Campora. Dopo le esperienze con Benevento, Recanatese e Picerno, è arrivato a Crotone in prestito lo scorso gennaio.

La carriera calcistica

Il suo percorso calcistico è iniziato proprio nel settore giovanile della Gelbison e nella Cilento Academy. ​Oltre al campo, il legame con Vallo della Lucania prosegue nello staff tecnico dei rossoblù. Ne fanno parte infatti Giuseppina Sansone e Massimiliano Mainenti, che si occupano rispettivamente di nutrizione, preparazione alimentare e performance atletica. Un incrocio di professionisti che porta un pezzo di provincia di Salerno nel cuore della sfida calabrese.”