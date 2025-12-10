Croce Rossa di Serre, solidarietà e prevenzione: tantissime presenze alla serata di Gala di beneficenza a Contursi

L’obiettivo di acquistare un importante dispositivo utile per gli screening durante le giornate della prevenzione è stato pienamente raggiunto durante la Serata di Gala e di Beneficenza promossa dal Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana e tenutasi a Contursi Terme.

Tantissime presenze all’evento

Centinaia e centinaia le persone presenti, la serata ha visto l’esibizione del noto musicista, di fama internazionale, Nello Salza che ha offerto agli ospiti uno spettacolo da applausi. Anche quest’anno sono state consegnate le benemerenze ai volontari, ai cittadini e ai professionisti che si sono distinti per spirito solidale e aiuti verso il prossimo.

“Questo evento, ripartito dopo il Covid lo scorso anno, ha lo scopo di ringraziare quanti, durante l’anno a vario titolo, medici volontari, imprenditori, sindaci, supportano le attività della Croce Rossa italiana e tutti noi stasera, con la partecipazione a questa cena, contribuiremo ad acquistare uno strumento ecografico per le giornate della salute” ha fatto sapere in apertura di serata il presidente del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana, Giuliano D’Angelo. A spiegare il funzionamento dell’importante strumentazione medica il Dr. Carmine De Luca, medico volontario della CRI.

Gli interventi

Presenti alla serata tantissimi amministratori provenienti da tutto il territorio, numerosi medici, tanti rappresentanti del mondo ecclesiastico e del mondo dell’associazionismo oltre a tanti cittadini che hanno voluto offrire il loro contributo, tra i partecipanti il neo eletto Consigliere Regionale, Giovanni Maria Cuofano.

Il Consigliere Provinciale Giovanni Guzzo, i sindaci con le rappresentanze delle loro amministrazioni, dei comuni di Contursi Terme, Serre, Eboli, Buccino, Postiglione, Controne, Valva, Colliano, Palomonte, San Gregorio Magno oltre al vicepresidente della Comunità Montana Alto e Medio Sele Tanagro, al Presidente CDA SOCIALE ASSI Azienda Consortile Piano di Zona Eboli, al Presidente del CDA dell’Azienda Consortile Agorà Alto e Medio Sele.

Presenti anche l’avvocato Stefano Tancredi, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale, il Direttore del Pubblico Registro Automobilistico Dr Michele Sabbatino, il Presidente della Caritas Diocesana Don Martino De Pasquale, la Dr.ssa Annamaria Nobile Medico Responsabile UOSD PC 64 65 presso Asl Salerno, il Dr. Luigi D’Amato Responsabile dell’Ospedale di Comunità di Roccadaspide e il Dr. Paolo Moscato Responsabile della Reumatologia del ospedale Ruggi di Salerno, Eccellenza Italiana.

Un momento di grande partecipazione e condivisione, dunque, in cui è stata ribadita l’importanza della solidarietà e del lavoro della Croce Rossa Italiana con i suoi tanti volontari.