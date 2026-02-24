Crisi politica a Eboli, il PD attacca: «la politica si autoassolve, il conto resta alla città»

A dichiararlo sono consiglieri e direttivo del Pd Eboli all'indomani delle scelte in Giunta del sindaco, Mario Conte

Antonio Elia
Eboli, aula consiliare

La politica si autoassolve, il conto resta alla città“. Così scrivono, tra virgolette, il Pd di Eboli – consiglieri e direttivo – commentando l’esito di tre mesi di crisi amministrativa fatti di immobilismo, assessori congelati, debiti fuori bilancio non approvati e continui rinvii.

Gli interrogativi

Alla fine, la: “soluzione individuata è stata minima e prevedibile: far saltare le nomine di due assessore, ancora una volta donne, trattate come pedine sacrificabili di una politica senza visione. E resta la domanda: servivano davvero tre mesi per sostituire due assessore o redistribuire deleghe?”. In Aula, il Sindaco Mario Conte scrivono: ” ha evitato di rispondere alle questioni sollevate dalla mozione del Partito Democratico di Eboli, raccontando invece una città che “va benissimo” e una maggioranza “unita e compatta”.

“Il conto lo paga la politica che si autoassolve”

Una narrazione che stride con una realtà fatta di accuse reciproche, voti contraddittori e scelte non condivise”. La crisi, dicono, è: “superata grazie a un documento firmato. Ma il vero banco di prova sarà il bilancio: lì serviranno numeri e responsabilità, non slogan. Se i conti non torneranno, basterà cambiare versione o sacrificare altri?”. Perché, come ricordano: “i consiglieri e il direttivo del Pd di Eboli, il conto finale non lo paga la politica che si autoassolve, ma la città: stanca, disillusa, sempre più distante da una politica vecchia e senza coraggio”

