Coppia trovata priva di sensi in casa a Sant’Arsenio. Deceduta anche la donna

È deceduta anche l’anziana signora che a Sant’Arsenio era stata trovata priva di sensi in casa insieme al marito. Il figlio che abita negli Stati Uniti non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori aveva lanciato l’allarme.

I soccorsi

Entrambi erano stati ricoverati, dopo il rinvenimento, da parte della Polizia Municipale di Sant’Arsenio e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, al Covid Hospital di Agropoli essendo positivi al Covid. Entrambi ultra novantenni abitavano soli.

Lo scorso 30 gennaio nell’ospedale cilentano aveva perso la vita il marito, 98enne. Nella giornata di ieri, anche l’anziana signora di 97 anni, ha perso la vita. Le esequie saranno celebrate oggi nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio.

La vicenda

La vicenda risale a circa tre settimane fa. Il figlio che tentava di contattarli dagli Stati Uniti, non riuscendoci ha lanciato l’allarme. Sul posto, allertati dalla Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che dopo aver forzato il portone dell’abitazione hanno trovato la coppia riversa a terra. Entrambi soccorsi dai sanitari del 118 di Sant’Arsenio e Teggiano, furono trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi al covid hospital di Agropoli dove è avvenuto il decesso.