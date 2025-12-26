Contributi per la pastorizia tradizionale: Vallo della Lucania aderisce al progetto “Cilento Smart Villages”

Il Comune di Vallo della Lucania, con propria deliberazione di Giunta, ha aderito al progetto “Cilento Smart Villages” con capofila la Comunità “Montana Gelbison & Cervati”, per la concessione di contributi per la pastorizia tradizionale e delle attrezzature per la zootecnia ed i pascoli.

Il bando

L’opportunità arriva dal Bando della Regione Campania SRG07 – Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages. L’azione si propone di sostenere il processo di sensibilizzazione e sviluppo del partenariato pubblico privato per l’attuazione di una rete con i seguenti obiettivi: promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

L’intervento sostiene, con contributi in conto capitale variabili fra il 60% ed il 100%, progetti integrati denominati “Progetti Complessi di Filiera”, di importo fino a 4 milioni di euro, presentati da partenariati che possono comprendere tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti in una delle tre filiere individuate: imprese agricole, di trasformazione e della commercializzazione; associazioni, organizzazioni dei produttori, consorzi di tutela, reti di imprese, cooperative; enti di formazione, organismi di consulenza, enti di ricerca pubblici e privati.

Il progetto “Cilento Smart Villages”

Il Presidente della Comunità Montana “Gelbison & Cervati” a seguito della emanazione del Bando aveva inviato a tutti i Sindaci della Comunità la proposta d’incontro, tenutosi presso l’Ente Montano il giorno 15.10.2025 nel quale sono pervenute le adesioni all’ipotesi di programma di Filiera “Cilento Smart Villages” sulla filiera zootecnica, allevamento allo stato brado, semibrado al fine di aderire all’Accordo di Filiera e schema ATS proposto dalla Regione Campania.

Nello stesso incontro è stato evidente la maggiore partecipazione di allevatori dell’area “ex promiscua” dei Comuni di Cannalonga, Novi Velia e Vallo della Lucania, i quali hanno evidenziato la necessità della cura dei pascoli con mezzi meccanici idonei e attrezzature per la cura della biodiversità e della natura dei pascoli. “Il bando in questione – come scritto nella delibera – assegna una esigua risorsa per tali scopi e pertanto l’adesione dei Comuni con maggior numero di allevatori del comprensorio, al progetto potrebbe permettere di ampliare la provvista economica da inserire nel progetto sui servizi richiesti dagli allevatori nonchè altre iniziative di ristrutturazione di stabili di proprietà pubblica per la promozione e diffusione della cultura pastorale del territorio”.

Anche il Comune di Cannalonga, con propria deliberazione di Giunta, ha deciso di aderire al progetto “Cilento Smart Villages”. L’Ente ha approvato anche la predisposizione della riqualificazione del Centro Fieristico – Foro Boario in località Piano d’Orria.