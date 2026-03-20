Conservatorio “Martucci” di Salerno: Annalisa Spera vice presidente del CDA

Mercoledì 18 marzo 2026, presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, guidato dal neo presidente Ing. Vittorio Acocella. Durante la seduta, i membri del Consiglio hanno avviato il percorso di programmazione strategica per il triennio 2026-2029, gettando le basi per le future attività istituzionali del Conservatorio.

Ecco il consiglio di amministrazione

Presidente: Ing. Vittorio Acocella Direttore: Prof. Fulvio Artiano Rappresentante dei Docenti: Prof. Demetrio Trotta Rappresentante degli Studenti: Alessandro Tino Esperto di amministrazione nominato dal MUR: Dott.ssa Annalisa Spera Nel corso della riunione, il Cda ha proceduto a nominare vicepresidente la dott.ssa Annalisa Spera.

La dichiarazione

“Ringrazio di cuore il consiglio di amministrazione per la scelta operata. Sono orgogliosa ed emozionata nell’assumere il ruolo di vicepresidente, con l’impegno a sostenere e a coadiuvare il Presidente Vittorio Acocella in tutte le attività che ci vedranno impegnati per il prossimo triennio alla guida di una istituzione, il Conservatorio Martucci, fiore all’occhiello dell’alta formazione salernitana e campana.

Dal canto mio posso assicurare presenza, impegno e disponibilità a sostenere il presidente, il direttore Fulvio Artiano e l’intero Cda, mantenendo centrato il focus soprattutto sul benessere degli studenti e dell’intera classe docente”, ha dichiarato la dott.ssa Spera. Ulteriori dettagli sulle linee programmatiche saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa dedicata.