Consac: “Condotta del Faraone, i lavori procedono spediti tra San Mauro-Acciaroli e Casalvelino e avanzano le opere finanziate grazie al piano europeo React”

L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza degli acquedotti, riducendo gli sprechi e aumentando al tempo stesso la resilienza ai cambiamenti climatici

A cura di Comunicato Stampa

“Procedono spediti i lavori per la sostituzione della condotta del Faraone nei tratti San Mauro-Acciaroli e Casalvelino”. Lo annuncia il presidente di Consac, Gennaro Maione, riferendosi ai lavori collegati alla principale infrastruttura di vettoriamento della risorsa idropotabile nel Cilento, trasportando una media di 350 litri al secondo.

Le opere

Opere, va ricordato, per un importo complessivo superiore ai 14,5 milioni di euro, finanziati grazie al Pnrr, che hanno come obiettivo quello di migliorare la sicurezza degli acquedotti, riducendo gli sprechi e aumentando al tempo stesso la resilienza ai cambiamenti climatici.

Le dichiarazioni

“Per quanto riguarda il React Eu – prosegue Maione – anche qui i lavori procedono spediti: sono infatti cominciati e stanno procedendo le opere di sostituzione delle condotte. Per ora nei comuni di Sassano, Camerota, Sala Consilina e Salento”. Va ricordato che grazie ai finanziamenti del medesimo piano europeo è stata decisa – tra l’altro – l’installazione di 5.000 contatori agli utenti e la sostituzione di 17,5 km di rete.

