Comunità Montana Alburni, nasce il nuovo Consiglio tra accuse e polemiche. A InfoCilento parlano Opramolla e Palmieri

Ai microfoni di InfoCilento, Antonio Opramolla che è intervenuto con parole forti nei confronti del neoeletto Rosolia e il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri

Alessandra Pazzanese

Il nuovo Consiglio della Comunità Montana Alburni, eletto dopo le dimissioni da presidente dell’ente di Antonio Opramolla, sindaco di Serre non si è formato senza polemiche. Durante il Consiglio convocato per eleggere i nuovi rappresentanti dell’ente e tenutosi presso l’Aula Consiliare del Comune di Serre, Antonio Opramolla, è intervenuto con parole forti nei confronti del neoeletto presidente, Vincenzo Rosolia.

Le dichiarazioni

“Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili da Presidente della Comunità Montana Alburni con la consapevolezza di aver lavorato solo nell’interesse del territorio, il comportamento del consigliere Rosolia è stato un tradimento a tutti gli effetti, consumato nell’ombra e non alla luce del sole, con manovre e furbizia, portato avanti mentre siedeva accanto a me” ha fatto sapere Opramolla che sarà, ora, nel Consiglio dell’ente montano come consigliere di minoranza e che ha parlato delle sue posizioni proprio ai microfoni di InfoCilento ringraziando quanto lo hanno sostenuto e affermando di continuare a fare il bene della sua comunità.

Tra i banchi della minoranza anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ai microfoni di InfoCilento: “A me questa maggioranza non piace è nata con un atto antidemocratico, non mi hanno permesso di votare il nuovo Documento Programmatico e il Presidente” ha detto, tra le altre cose, Palmieri che ai microfoni di InfoCilento, al termine del Consiglio, è stato un fiume in piena.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Treno regionale Trenitalia, lavori di potenziamento sulla linea storica Napoli-Salerno: modifiche alla circolazione dei treni
Articolo Successivo Calcio: movimenti in uscita per Gelbison ed Ebolitana
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Rosa Romano100 anni

Albanella in festa per i 100 anni di Rosa Romano

l Sindaco di Albanella Renato Josca festeggia i 100 anni di Rosa…

Puteolana

Battipagliese fuori dalla Coppa Italia: in finale va la Puteolana

Dopo la sconfitta dell'andata le zebrette perdono anche a Pozzuoli; i granata…

Luciano Trivelli

Montano Antilia: inaugura il secondo Ufficio di Prossimità della Campania

“L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un momento importante verso una rete…

Incidente

Colto da malore, autotrasportatore perde la vita sulla A2 a Campagna

È successo questo pomeriggio. La vittima è un autotrasportatore originario del napoletano.…

Regione Campania

Regione Campania, fissata la data per la presentazione della giunta: appuntamento il 21 gennaio

Il Consiglio regionale della Campania presenterà la nuova Giunta mercoledì 21 gennaio.…

Rifiuti Battipaglia
5

Battipaglia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: incastrati dalle telecamere

Prosegue senza sosta l'attività di controllo del territorio comunale di Battipaglia per…