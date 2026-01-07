Comunità Montana Alburni, nasce il nuovo Consiglio tra accuse e polemiche. A InfoCilento parlano Opramolla e Palmieri

Il nuovo Consiglio della Comunità Montana Alburni, eletto dopo le dimissioni da presidente dell’ente di Antonio Opramolla, sindaco di Serre non si è formato senza polemiche. Durante il Consiglio convocato per eleggere i nuovi rappresentanti dell’ente e tenutosi presso l’Aula Consiliare del Comune di Serre, Antonio Opramolla, è intervenuto con parole forti nei confronti del neoeletto presidente, Vincenzo Rosolia.

Le dichiarazioni

“Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili da Presidente della Comunità Montana Alburni con la consapevolezza di aver lavorato solo nell’interesse del territorio, il comportamento del consigliere Rosolia è stato un tradimento a tutti gli effetti, consumato nell’ombra e non alla luce del sole, con manovre e furbizia, portato avanti mentre siedeva accanto a me” ha fatto sapere Opramolla che sarà, ora, nel Consiglio dell’ente montano come consigliere di minoranza e che ha parlato delle sue posizioni proprio ai microfoni di InfoCilento ringraziando quanto lo hanno sostenuto e affermando di continuare a fare il bene della sua comunità.

Tra i banchi della minoranza anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ai microfoni di InfoCilento: “A me questa maggioranza non piace è nata con un atto antidemocratico, non mi hanno permesso di votare il nuovo Documento Programmatico e il Presidente” ha detto, tra le altre cose, Palmieri che ai microfoni di InfoCilento, al termine del Consiglio, è stato un fiume in piena.