Comunità del Parco: impegno per Vassallo e nascita dell’Orchestra Sinfonica. Le interviste | VIDEO

Si è riunita ieri, per la prima volta dopo le elezioni di gennaio, l’assemblea della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presieduta da Stefano Sansone, sindaco di Ascea.

L’incontro

Un incontro carico di significato e progettualità, con diversi punti all’ordine del giorno accolti con interesse dai sindaci presenti. Tra i principali provvedimenti, l’assemblea ha approvato modifiche importanti al Regolamento di funzionamento della Comunità del Parco e delle sue Commissioni tematiche, accogliendo le richieste avanzate da tempo dai rappresentanti dei comuni. Oltre alle commissioni già esistenti su cultura, turismo, agricoltura e artigianato, è stata istituita una nuova commissione dedicata a sanità e servizi sociali. Il prossimo passo sarà la nomina dei membri, con l’idea di organizzare incontri itineranti nei diversi comuni del Parco.

Impegno per il “sindaco pescatore”

Un tema centrale della riunione è stato l’impegno per il procedimento penale sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica assassinato nel 2010. La Comunità del Parco ha deciso di costituirsi parte civile, un gesto simbolico ma potente a sostegno della ricerca di verità e giustizia. Inoltre, su proposta del sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante, i sindaci del Parco saranno presenti il giorno dell’apertura del processo con addosso la fascia tricolore. “È il segnale che questo territorio alza un muro contro le mafie e qualsiasi interesse criminale”, ha dichiarato Valiante.

Nasce l’Orchestra Sinfonica del Parco: l’annuncio

Non solo giustizia e legalità: l’assemblea ha dato spazio anche alla cultura. È stata infatti annunciata la costituzione dell’Orchestra Sinfonica del Parco, la nona in Italia, grazie alla collaborazione con il Maestro Beppe Vessicchio. Un progetto promosso dal Presidente Coccorullo per valorizzare i giovani talenti del territorio e creare un nuovo polo culturale di eccellenza.