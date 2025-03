Comunità del Parco: prima riunione post-elezioni, tra sviluppo e impegno per il caso Vassallo

Per la prima volta dopo le recenti elezioni, la Comunità del Parco si è riunita per affrontare un ordine del giorno denso di temi fondamentali per il futuro dell’area protetta e per la gestione del territorio.

Gli argomenti

L’incontro ha visto l’approvazione del verbale della seduta precedente e l’apertura di un dibattito su questioni strategiche come l’aggiornamento del Regolamento di funzionamento della Comunità del Parco e delle sue Commissioni. L’obiettivo dichiarato è migliorare trasparenza, efficienza e partecipazione, garantendo processi decisionali più inclusivi e funzionali.

Di particolare rilievo è stata anche la discussione sull’aggiornamento del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, previsto dall’articolo 14 della legge n. 394/91.

Un altro tema centrale ha riguardato le modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La Comunità del Parco ha esaminato proposte volte a rafforzare la tutela del patrimonio culturale presente nel territorio, favorendo un’integrazione più efficace tra conservazione ambientale e valorizzazione culturale.

Impegno per il processo Vassallo

Ma il punto più simbolico della riunione è stato senza dubbio la decisione di costituirsi parte civile nel procedimento penale sull’omicidio di Angelo Vassallo, l’ex sindaco pescatore assassinato nel 2010. La scelta è stata presentata come un gesto concreto per ribadire l’impegno del Parco nella ricerca della verità e della giustizia, mantenendo alta l’attenzione su un delitto che ha profondamente segnato la comunità locale.

In conclusione, la nascita di un importante progetto culturale: l’Orchestra Sinfonica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Presentata dal Prof. Schiavo, l’orchestra sarà composta da 50 musicisti selezionati attraverso audizioni nei comuni del Parco.