Comune degli Alburni contrasta l’abbandono indiscriminato dei rifiuti con nuove misure preventive

Contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, questo lo scopo dell’amministrazione comunale di Roscigno, guidata dal sindaco Pino Palmieri, che ha approvato il regolamento che disciplina le misure preventive per contenere tale fenomeno.

Abbandono di rifiuti: i controlli

Nel comune cilentano, già negli anni scorsi, l’amministrazione retta da Palmieri aveva messo in campo azioni mirate in stretta sinergia con il Comando Stazioni Carabinieri Forestali, per individuare e sanzionare gli incivili che, specie nelle aree rurali e più isolate, abbandonavano rifiuti di ogni genere causando seri danni al territorio e all’ambiente in generale.

Consapevole dell’importanza di preservare la bellezza naturale del proprio comune, l’amministrazione di Palmieri ha affrontato la questione con determinazione e impegno. Attraverso una serie di misure efficaci e strategiche, sono stati implementati controlli rigorosi e interventi rapidi per contrastare questa pratica irresponsabile. Gli sforzi congiunti dei funzionari pubblici, delle forze dell’ordine e della comunità locale hanno portato a un rafforzamento delle azioni di vigilanza e repressione nei confronti di coloro che arrecavano danni ambientali attraverso l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Le dichiarazioni

“Il vivere civile della nostra comunità deve essere rispettato e gli sforzi giornalieri dei nostri operatori per mantenere pulito ed in ordine il nostro territorio non possono essere occultati da persone maleducate e poco rispettose” ha affermato il primo cittadino di Roscigno che ha stabilito le azioni da intraprendere, di concerto con la Polizia Locale, per inasprire controlli e sanzioni.