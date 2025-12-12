Cinema nel weekend: la programmazione completa a Salerno e provincia

Si preannuncia un fine settimana ricco di titoli interessanti per gli appassionati del grande schermo. Dalle grandi produzioni di animazione come Zootropolis 2 all’horror con Five Nights at Freddy’s 2, fino al ritorno dei grandi classici natalizi con la versione 4K di Mamma ho perso l’aereo. Ecco nel dettaglio la programmazione nelle sale di Salerno e provincia.

Gli appuntamenti a Salerno città

Nel capoluogo l’offerta è molto vasta. Al Cinema Fatima (zona Pastena) è in programma La voce di Hind Rajab con spettacoli alle 18.30 e 22.00. Il San Demetrio, in via Dalmazia, propone invece La vita va così (17.00, 19.30, 22.00).

Presso il multisala The Space Cinema l’offerta spazia tra numerosi generi. Per gli amanti del brivido c’è Five Nights at Freddy’s 2, mentre per le famiglie spiccano Zootropolis 2, Bluey al Cinema e il classico Mamma ho perso l’aereo in versione 4K (35° anniversario). In cartellone anche il film italiano Oi vita mia, l’anime Jujutsu Kaisen, Lupin the IIIrd – The Movie, Wicked – Parte II, L’illusione perfetta, L’ombra del corvo e Attitudini: Nessuna.

Pontecagnano e Valle dell’Irno

Al CineMaximall di Pontecagnano Faiano la selezione è altrettanto ricca. In sala troviamo Lupin the IIIrd – The Movie, La stirpe immortale, Jujutsu Kaisen, Five Nights at Freddy’s 2, Oi vita mia, Zootropolis 2 e Attitudini: Nessuna.

Spostandoci a Pellezzano, il Cinema Teatro Charlot offre tre titoli: Zootropolis 2 (17.00), il classico Mamma ho perso l’aereo 4K (19.00) e Attitudini: Nessuna (21.00).

Cava de’ Tirreni e Agro Nocerino

A Cava de’ Tirreni, il cinema Alambra punta sulla nostalgia e sul cinema d’autore con Mamma ho perso l’aereo 4K (18.00 e 20.00), Attitudini: Nessuna (20.00) e Oi vita mia (22.00).

Nell’Agro, a Nocera Inferiore la Sala Roma proietta Five Nights at Freddy’s 2, Oi vita mia e Attitudini: Nessuna. A Pagani, la Multisala La Fenice propone Zootropolis 2, Five Nights at Freddy’s 2, Oi vita mia, Leopardi&Co. e Nino. 18 giorni.

Giffoni e zona sud della provincia

Al Giffoni Multicinema di Giffoni Valle Piana sono in programma Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, Zootropolis 2, Breve storia d’amore e Five Nights at Freddy’s 2 (VM 14).

Scendendo verso sud, a Eboli il programma del Cine Teatro Italia risulta al momento non pervenuto. Nel Vallo di Diano, al cinema Adriano di Sala Consilina si possono vedere Five Nights at Freddy’s 2 e Il maestro.

Cilento e Golfo di Policastro

Per chi si trova nel Cilento costiero o nel Golfo di Policastro, ecco le opzioni disponibili:

Agropoli: Zootropolis 2 (16.30); Ammazzare stanca (18.45); Attitudini: nessuna (21.00)

Zootropolis 2 (16.30); Ammazzare stanca (18.45); Attitudini: nessuna (21.00) Marina di Camerota (Bolivar): Oi vita mia (19.00 – 21.00).

Oi vita mia (19.00 – 21.00). Policastro Bussentino (Tempio del popolo): Zootropolis 2 (17.30) e Oi vita mia (19.30).

Zootropolis 2 (17.30) e Oi vita mia (19.30). Lagonegro (Nuovo Cinema Iris): 40 secondi (19.30) e Five Nights at Freddy’s 2 (21.30).

Si consiglia sempre di verificare gli orari specifici e la disponibilità dei posti direttamente presso le biglietterie o i siti ufficiali delle sale cinematografiche.