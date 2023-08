Cilento, rischiava l’annegamento: dopo cinque anni rintraccia “l’eroe” che gli salvò la vita per ringraziarlo

Sono trascorsi cinque anni dal 22 luglio del 2018 quando tre ragazzi rischiarono di annegare ad Acciaroli. Il mare si era ingrossato a causa del forte vento e rischiava di trascinarli a largo. Due di loro si riuscirono a mettere in salvo, il terzo venne trascinato a largo dalla corrente. Incapace di tornare a riva, stanco ed in preda al panico, avrebbe rischiato di annegare se non fosse intervenuto tempestivamente Valentin Oacea che dal litorale stava assistendo alla scena.

Il soccorso

L’uomo di nazionalità rumena ma residente nel comune di Sessa Cilento, lo raggiunse riuscendo a metterlo in salvo e ad affidarlo alle mani della Guardia Costiera e gli operatori del 118.

Quella di Valentin è una storia di coraggio, sensibilità e altruismo, perché Oacea, nel momento del bisogno, ha messo da parte la paura e ha agito, senza remore né ripensamenti, aiutando tre ragazzi, vittime del mare agitato.

Dopo quel salvataggio il giovane non ha mai più avuto modo di incontrare il ragazzo a cui ha salvato la vita. Nei giorni scorsi, a distanza di 5 anni, i due si sono risentiti.

II messaggio di ringraziamento

È stato proprio il ragazzo salvato cinque anni fa a rintracciare Valentin per dirgli grazie per quel gesto: «Per tutti i gesti che hai fatto per me: Grazie – dice – Spero di avere al più presto l’occasione per ringraziarti come meriti. Ti voglio bene. Ti ringrazio con con tutto il cuore sei stato davvero un angelo, non so come avrei fatto senza di te».