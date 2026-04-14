Cilento, il cinema sale in cattedra: 750 studenti al Cinema Leo de Berardinis per CIPS 2025

Il cuore del Cilento si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto grazie a “Territorio, Visione e Racconti – Un viaggio audiovisivo nel cuore del Cilento”. L’iniziativa, focalizzata sull’educazione all’immagine e sull’alfabetizzazione audiovisiva, si rivolge agli studenti di età compresa tra i 3 e i 13 anni appartenenti agli Istituti Comprensivi locali. Promosso dalla Cooperativa Sociale Effetto Rete nell’ambito del CIPS 2025 (Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola), il progetto punta a consolidare il legame tra istituzioni scolastiche e territorio attraverso un impatto educativo duraturo.

Il Modulo 4: Appuntamento al Cinema Leo de Berardinis

Il percorso formativo entra nel vivo con il Modulo 4 – Appuntamento al Cinema, che si terrà nelle giornate del 24 e 28 aprile presso il Cinema Leo de Berardinis di Vallo della Lucania. Grazie alla collaborazione con Di Fiore’s Cinema & Events, le mattinate (dalle ore 9:30 alle 13:00) offriranno a circa 750 studenti l’opportunità di vivere il cinema come esperienza collettiva.

Il 24 aprile sarà dedicato a oltre 450 bambini delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi Speranza-Lettieri (Palinuro, Centola, Foria), Vallo-Novi (Moio della Civitella, Magliano, Stio, Cannalonga, Novi Velia) e Da Vinci-Visconti (Omignano). Il 28 aprile toccherà invece a circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo grado degli IC Vallo-Novi e Da Vinci-Visconti, coinvolgendo anche i comuni di Gioi, Prignano, Cicerale, Sessa Cilento e Ogliastro.

Un programma tra visione e riflessione critica

Ogni incontro è strutturato per stimolare la partecipazione attiva. Dopo l’accoglienza, gli studenti assisteranno alla proiezione di un video di Jepis Bottega (Giuseppe Rivello). Seguirà l’introduzione scientifica della Dott.ssa Mariangela Palmieri, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Salerno, e l’intervento dell’esperto audiovisivo Raffaele Carro. La mattinata si concluderà, dopo la visione del film, con un momento di riflessione condivisa per elaborare i temi proposti sul grande schermo.

Le pellicole in programma: anteprime d’eccezione

Per le scuole primarie, il 24 aprile sarà proiettato “Arco” di Ugo Bienvenu (2025). Definito da Le Monde come “una delicata favola di fantascienza sul futuro e sull’amicizia”, il film affronta l’incontro tra un bambino del futuro e una ragazza del presente, toccando temi come l’ecologia e la responsabilità individuale.

Il 28 aprile, per le secondarie, sarà la volta de “Il Maestro” di Andrea Di Stefano (2025). L’opera esplora il rapporto tra un giovane atleta e il suo allenatore, analizzando il passaggio all’età adulta attraverso disciplina e fragilità. Secondo Sky TG24, si tratta di “un film che unisce tensione narrativa e introspezione”, ideale per stimolare un dibattito sulla crescita personale.

Una rete territoriale per l’educazione visiva

L’iniziativa vanta il coordinamento scientifico di Mariagrazia Merola, supportata da Maria Maura Lisanti per il raccordo con le scuole. Il progetto è sostenuto da una solida rete di partner, tra cui FAC A.P.S., ZAP! A.P.S. e i comuni di Moio della Civitella, Gioi e Centola. Attraverso questo approccio immersivo, il cinema viene restituito alla sua funzione sociale: uno strumento fondamentale per formare lo sguardo delle nuove generazioni e sviluppare un pensiero critico consapevole sul mondo che le circonda.