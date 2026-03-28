Cilento e Vallo di Diano: al via la raccolta adesioni per la nuova DMO. Verso una governance turistica integrata

Il futuro turistico del Mezzogiorno passa per una gestione strategica e coordinata del territorio. È attualmente in corso la raccolta delle adesioni per la proposta di Patto di Destinazione della Destination Management Organization (DMO) “Cilento e Vallo di Diano”. L’iniziativa rappresenta il culmine di un percorso istituzionale avviato il 26 marzo scorso presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno e punta a ottenere il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Campania, in piena conformità con le Linee Guida sancite dalla delibera di Giunta Regionale n. 769 del 27 dicembre 2024.

Una svolta strategica per lo sviluppo del comprensorio

La creazione della DMO non è solo un atto formale, ma il motore di una nuova visione che mira a trasformare il Cilento e il Vallo di Diano in una destinazione competitiva e sostenibile. Il progetto nasce per valorizzare le eccellenze locali e rafforzare l’attrattività di un’area dal patrimonio inestimabile, favorendo una sinergia reale tra il settore pubblico e quello privato.

L’entusiasmo dei vertici della Comunità Montana Vallo di Diano è palpabile. Vittorio Esposito, Presidente, e Antonio Pagliarulo, Vicepresidente, hanno commentato congiuntamente il raggiungimento di questo traguardo: “Dopo il tanto lavoro svolto in questi anni siamo giunti ad un momento chiave. Ci aspettiamo una importante adesione a questa progettualità che avrà un ruolo centrale nello sviluppo turistico futuro del nostro Comprensorio”.

Il ruolo dei privati e del Terzo Settore

L’avviso pubblico si rivolge direttamente al tessuto produttivo e sociale del territorio. Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti privati e gli operatori del Terzo Settore che desiderano contribuire attivamente alla governance strategica. Un aspetto fondamentale dell’iniziativa è la sua natura inclusiva: la partecipazione al Patto di Destinazione è consentita indipendentemente dall’adesione formale del Comune di appartenenza dell’operatore.

L’obiettivo è costruire un modello di gestione partecipata che metta a sistema le competenze di chi opera quotidianamente nel settore turistico, garantendo una promozione coordinata dell’intera area. L’adesione al Patto, in questa fase, non costituisce un vincolo definitivo, ma rappresenta un passo propedeutico all’ingresso nella DMO una volta ottenuto il riconoscimento provvisorio regionale.

Modalità di partecipazione e termini

La procedura per manifestare il proprio interesse è semplificata e non soggetta a selezione: saranno ammessi tutti i soggetti che presenteranno un’istanza regolare. La documentazione necessaria, che comprende il Modello A (istanza di ammissione) e il Modello B (dichiarazione a corredo), è consultabile sul portale ufficiale della Comunità Montana Vallo di Diano.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comunediascea@pec.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “ADESIONE ALLA PROPOSTA DI PATTO DI DESTINAZIONE DELLA DMO DENOMINATA CILENTO – VALLO DI DIANO”. Questa fase di consultazione e raccolta adesioni è determinante per definire il peso e la rappresentatività della futura organizzazione di gestione della destinazione.