Cilento: bilancio positivo per la prima domenica d’estate

Il primo vero fine settimana d’estate ha fatto registrare buoni numeri lungo il litorale cilentano. Da Capaccio Paestum fino a Sapri, le spiagge si sono popolate fin dalle prime ore del mattino. Un assalto pacifico di residenti e turisti, uniti dalla stessa necessità: sfuggire alla prima vera ondata di caldo e trovare un po’ di relax a riva.

Le mete più gettonate del litorale

Le località più gettonate hanno confermato il loro appeal. Sotto i riflettori, come sempre, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota, ma il boom è stato generalizzato. Un flusso continuo che ha visto anche il ritorno del turismo pendolare, quello del “mordi e fuggi”: molti vacanzieri hanno infatti scelto la costiera cilentana anche solo per una sosta breve, giusto il tempo di un tuffo rigenerante.

Da John Elkann a Matteo Politano: i vip scelgono il Cilento

Presenti anche personaggi vip, da John Elkann in visita a Paestum a Matteo Politano che da alcuni giorni è nel Cilento e domenica ha fatto visita ad Agropoli, ospite dell’editore di InfoCilento Domenico Cerruti.

Il bilancio degli operatori turistici

Un inizio che incassa la piena soddisfazione degli operatori turistici. Gli affari sono andati bene sia per la ristorazione che per i lidi balneari, anche se questo debutto ha messo in luce qualche piccolo ritardo: sul territorio, infatti, non tutte le strutture si sono fatte trovare pronte al cento per cento per l’accoglienza.

C’è ancora qualcosa da limare nei servizi, ma la stagione del Cilento è ufficialmente partita, e i numeri fanno già sorridere l’economia locale.