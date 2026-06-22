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Ospedale di Eboli: lavori urgenti contro le infiltrazioni, l’ASL Salerno stanzia 80 mila euro

Via libera ai lavori di messa in sicurezza al Presidio Ospedaliero di Eboli dopo i danni del maltempo. Affidamento diretto per ripristinare emodinamica e atrio

Antonio Elia
Ospedale Eboli

L’ASL Salerno ha approvato l’affidamento diretto dei lavori urgenti di rifacimento e messa in sicurezza presso il Presidio Ospedaliero Maria Santissima Addolorata di Eboli. Il provvedimento, formalizzato con la Deliberazione n. 1094 del 19 giugno 2026, si è reso necessario per far fronte ai gravi disagi causati dalle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il territorio nei mesi invernali, provocando infiltrazioni d’acqua in alcune aree particolarmente sensibili della struttura sanitaria.

Le criticità hanno riguardato soprattutto la sala di emodinamica, l’area ticket con l’atrio principale e il punto prelievi, causando inconvenienti sia agli utenti sia al personale ospedaliero.

Il piano di manutenzione straordinaria e le opere previste

Per scongiurare il ripetersi di tali problematiche e garantire condizioni di sicurezza e piena operatività dei servizi, l’Azienda Sanitaria ha predisposto un intervento di manutenzione straordinaria sulla base del progetto redatto dall’architetto Mario Guerriero.

Le opere previste comprendono:

  • La rimozione degli strati di guaina esistenti;
  • Il rifacimento dei massetti di pendenza;
  • La sistemazione delle pluviali;
  • La realizzazione di nuove impermeabilizzazioni;
  • La successiva tinteggiatura dell’atrio principale.

I dettagli dell’appalto e della procedura di affidamento

L’appalto è stato gestito mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 36/2023, utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement “Appalti&Contratti” di Maggioli Cloud. Responsabile Unico del Progetto è l’architetto Francesca Di Monaco, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate allo stesso architetto Mario Guerriero.

Ad aggiudicarsi l’intervento è stata la società LAU COSTRUZIONI S.A.S. di Iengo Luigi e C., con sede ad Afragola, in provincia di Napoli. La procedura è identificata dal Codice Gara G00564 e dal CIG BB8A4A1022.

Quadro economico e immediata esecutività del provvedimento

Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 80 mila euro IVA inclusa, mentre l’offerta presentata dall’impresa aggiudicataria è risultata pari a 63.505,20 euro, al netto del ribasso del 5% applicato sull’importo posto a base dell’affidamento, oltre IVA. La spesa sarà coperta mediante fondi del Bilancio Aziendale, con imputazione sul documento contabile n. 1000027568.

Considerata la natura urgente e indifferibile degli interventi, la delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli e del Direttore Sanitario Primo Sergianni ed è stato validato e firmato digitalmente dal Direttore Generale dell’ASL Salerno, ingegner Gennaro Sosto.

L’atto sarà pubblicato integralmente nella sezione Amministrazione Trasparente del site aziendale, consentendo la piena consultazione della documentazione relativa all’intervento che punta a ripristinare e tutelare la funzionalità di alcuni dei reparti e degli spazi più importanti del presidio ospedaliero ebolitano.

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