Nuove moto per la Polizia Locale di Sala Consilina, più sicurezza e controlli nel centro storico

Sono stati presentati ufficialmente i nuovi motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale di Sala Consilina, acquistati grazie a un finanziamento della Regione Campania ottenuto attraverso un bando dedicato al potenziamento della sicurezza urbana.

Sicurezza urbana e interventi più rapidi

I nuovi mezzi consentiranno di rendere più efficaci i servizi di viabilità durante eventi civili e religiosi, le attività di rilevazione degli incidenti stradali e gli interventi nelle aree del centro storico caratterizzate da strade e vicoli di difficile accesso.

Ammodernamento dei mezzi e collaborazione istituzionale

L’iniziativa rappresenta il completamento di un più ampio programma di ammodernamento del parco veicolare del Corpo di Polizia Locale e testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare la sicurezza e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Regione Campania, gli uffici comunali, le aziende coinvolte e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, frutto di una proficua collaborazione istituzionale e territoriale a beneficio dell’intera comunità.