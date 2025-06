Cilento Antico e GAL Cilento: via al partenariato per progetti olivicoli

Il GAL Cilento srl, in qualità di socio del Distretto Rurale Culturale “Cilento Antico”, ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un partenariato pubblico-privato, in vista della partecipazione al bando regionale riferito all’Intervento SRG 07 – Azione A, approvato con DRD n. 307 del 28 maggio 2025 nell’ambito del CSR Campania 2023–2027.

L’intervento

L’intervento riguarda il sostegno a Progetti Complessi di Filiera nel comparto olivicolo, con l’obiettivo di promuovere la cooperazione tra attori locali, lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

I soggetti interessati, pubblici o privati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono manifestare il proprio interesse ad aderire al partenariato in qualità di beneficiari diretti o indiretti, inviando apposita istanza, secondo il modello Allegato A, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: galcilento@pecaruba.it entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Il Distretto Rurale Culturale “Cilento Antico”

Il Distretto Rurale Culturale “Cilento Antico” sarà individuato come capofila del partenariato. Il testo integrale dell’avviso, le modalità di partecipazione e il bando regionale sono consultabili sul sito del GAL Cilento, sez. Bandi e Avvisi, al link ufficiale della Regione Campania.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il GAL all’indirizzo info@galcilento.it o al numero0974 992332