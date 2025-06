Cilento, ancora furti: l’ultimo colpo in un noto ristorante a Mercato Cilento

È di nuovo allarme furti anche nell’area del Monte Stella. Dopo un periodo di tregua seguito agli episodi dello scorso inverno, nella notte tra lunedì e martedì dei malviventi si sono introdotti in un noto bar tabacchi – ristorante della frazione Mercato Cilento portando via sigarette per un valore di circa 3.800 euro e danneggiando anche le slot-machines presenti nel locale.

I fatti

I ladri hanno fatto irruzione dalla terrazza sul retro, eludendo il sistema di video sorveglianza e portando comunque via il decoder collegato alle telecamere rendendo così impossibile visionare le registrazioni.

I cittadini chiedono più controlli sul territorio

Dopo i recenti avvenimenti di Foria di Centola, sono tanti i cittadini che non si sentono più al sicuro neppure nelle proprie abitazioni. In diversi comuni non è attivo il sistema di video sorveglianza pubblica e in molti chiedono che le amministrazioni prendano provvedimenti in merito.