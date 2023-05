Centro visite Trentova – Tresino, riaperti i termini per le associazioni

Poche richieste per l’utilizzo del centro visite Trentova – Tresino per lo svolgimento di attività all’aria aperta, il Comune di Agropoli ha prorogato i termine del bando. Al termine dell’iniziale scadenza, infatti, soltanto sei associazioni avevano risposto. Di qui la scelta dell’Ente di disporre una proroga al fine di permettere la massima partecipazione alle associazioni del territorio, favorendo così una maggiore fruibilità della struttura, quale punto di riferimento per gli appassionati dello sport outdoor.

L’avviso del comune di Agropoli

All’avviso potranno rispondere tutte le associazioni che abbiano sede legale, domicilio e sede operativa nel Cilento e che svolgano attività sul territorio. Il nuovo termine scadrà il prossimo 8 maggio. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, via pec o presso l’ufficio protocollo.

Il centro – visite Trentova – Tresino

Il centro visite Trentova – Tresino avrebbe dovuto aprire le sue porte già lo scorso primo maggio ma la cerimonia di inaugurazione è stata rinviata a causa del maltempo a data da destinarsi.

La struttura è considerata il punto di partenza per poter svolgere una serie di attività all’aperto in un’area naturalistica di grande pregio, quella tra Agropoli e Castellabate, un’oasi incontaminata, negli ultimi anni riscoperta proprio grazie al lavoro delle associazioni.