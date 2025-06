Centola, spari contro un ladro: rilievi dei SIS nell’abitazione di Foria

Momenti di grande paura nella notte a Foria di Centola. Un uomo ha aperto il fuoco contro un gruppo di malviventi che tentava di accedere alla sua abitazione.

La dinamica

L’episodio si è verificato intorno alle ore 22 in una villetta situata in via Vicinale. Tre uomini di origine albanese hanno tentato di introdursi nell’abitazione per mettere a segno un colpo. Tuttavia, la loro azione è stata interrotta dal proprietario di casa, che ha sorpreso i malviventi. Impaurito dalla situazione, l’uomo ha utilizzato un’arma da fuoco che deteneva legalmente in casa. Trovatosi faccia a faccia con gli intrusi, ha esploso dei colpi, ferendo uno dei tre. Probabilmente altri due banditi sarebbero in fuga, uno dei quali anch’egli ferito. Pare che la banda prima della fuga abbia trafugato dall’abitazione anche una pistola, forse utilizzata per sparare.

Soccorsi e trasferimento in ospedale

Immediatamente dopo l’accaduto, è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Il malvivente ferito ha ricevuto le prime cure sul posto prima di essere trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. A causa della gravità delle sue condizioni, si è reso necessario un ulteriore trasferimento presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove attualmente riceve le cure del caso.

Le indagini

Questa mattina, sul luogo dell’episodio, sono intervenuti i Carabinieri di Sapri e Vallo della Lucania. Le forze dell’ordine hanno il compito di ricostruire l’intera vicenda, raccogliendo testimonianze dalla famiglia coinvolta e dai vicini. In base alle procedure standard in casi di uso di armi, l’uomo che ha esploso i colpi sarà iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire lo svolgimento delle opportune verifiche e accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria.