Castelnuovo Cilento: via le barriere architettoniche all’interno del complesso scolastico in via Spinarete

La Giunta di Castelnuovo Cilento, con a capo il sindaco Gianluca D’Aiuto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “interventi necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno del complesso scolastico sito in Via Spinarete”, con un importo complessivo pari a € 106.687,20.

Le risorse

L’intervento sarà candidato all’Avviso Pubblico del 31 ottobre 2025 indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, volto all’assegnazione di risorse, pari a €18.689.726,62, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di accessibilità universale e fruibilità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Sono ammessi a partecipare gli Enti locali proprietari di edifici pubblici ospitanti scuole statali o paritarie.

Attraverso questi fondi l’Ente potrà intervenire sul plesso scolastico sito alla Via Spinarete della Frazione Velina, con precisione sul collegamento con l’ “Edificio Mensa” in fase di completamento.