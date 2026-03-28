Castelnuovo Cilento: ritrovato l’atto di nascita del trisavolo di Taylor Swift

Un nuovo tassello documentale fortifica e arricchisce il legame tra Taylor Swift e il Cilento.

Grazie a una ricerca congiunta tra il Museo del Cognome di Padula e l’editore Giuseppe Galzerano, è stato individuato l’atto di nascita di Carmine Antonio Baldi, trisavolo della popstar.

La ricerche

Galzerano, che da anni studia l’albero genealogico della famiglia Baldi, aveva già ricostruito la storia dell’emigrante partito da Castelnuovo Cilento nel 1876, poco più che ventenne, per raggiungere Philadelphia. Baldi, uomo colto e intraprendente, divenne presto una figura di riferimento per la comunità italiana negli Stati Uniti e nel 1906 fu tra i fondatori del quotidiano italo‑americano “L’Opinione”, destinato a diventare un punto fermo dell’informazione per gli emigrati.

La vicenda genealogica, avviata anni fa, ha ottenuto risonanza internazionale già lo scorso anno, quando il quotidiano britannico The Times ha raccontato il legame tra la cantante e il Cilento, soffermandosi sull’iniziativa del Comune di Castelnuovo Cilento che ha intitolato una strada proprio a Charles Carmine Antonio Baldi. In quell’occasione, un gruppo di discendenti americani della famiglia era giunto nel borgo per riscoprire le proprie radici, promettendo di portare un giorno Taylor Swift a visitare il paese dei suoi antenati.

L’importanza del ritrovamento

Questo ritrovamento rappresenta ora una conferma ulteriore e ufficiale che lega, in modo ancora più forte, una delle icone globali della musica contemporanea all’Italia e al nostro territorio.