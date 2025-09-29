Castellabate: un momento di profonda emozione per la messa di ringraziamento per Don Roberto e Don Pasquale

Una Chiesa gremita di fedeli, confraternite ed istituzioni si sono uniti per una funzione davvero speciale

A cura di Manuel Chiariello

Tante emozioni sabato sera nella Chiesa “Maria Santissima Immacolata” di Lago di Castellabate per la Santa Messa di ringraziamento a conclusione del ministero pastorale di Don Roberto Guida e Don Pasquale Gargione nelle comunità parrocchiali di Castellabate.

Un momento di fede e gratitudine

Una Chiesa gremita di fedeli, confraternite ed istituzioni si sono uniti per una funzione davvero speciale. Dopo dieci lunghi anni di operato, momenti belli e tristi che sono stati vissuti insieme all’intera comunità, si pone fine ad una lunga pagina di fede che vedrà i due parroci trasferiti nelle vicine parrocchie di Agropoli, come ordinato dalla Diocesi di Vallo della Lucania.

Dopo la Santa Messa tutti si sono ritrovati per una piccola festa: “La strada stretta è diventata larga per contenere la nostra riconoscenza. Grazie Don Roberto e Don Pasquale” è il messaggio che i fedeli hanno voluto lasciare ai due sacerdoti

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Tumore seno

Tumore della mammella: l’Asl Salerno amplia l’offerta per la prevenzione

Lo scopo è quello di potenziare l’offerta di prevenzione oncologica in maniera…

Rutino: successo per l’estemporanea di pittura “La stazione dei pittori”

Le strade di Rutino si sono ancora una volta trasformate in una…

Sapri: l’ASD Baskin Golfo di Policastro è pronta per il nuovo campionato

"Il nostro obiettivo principale è sempre quello di divertirci, di giocare e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.