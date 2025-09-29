Castellabate: un momento di profonda emozione per la messa di ringraziamento per Don Roberto e Don Pasquale

Tante emozioni sabato sera nella Chiesa “Maria Santissima Immacolata” di Lago di Castellabate per la Santa Messa di ringraziamento a conclusione del ministero pastorale di Don Roberto Guida e Don Pasquale Gargione nelle comunità parrocchiali di Castellabate.

Un momento di fede e gratitudine

Una Chiesa gremita di fedeli, confraternite ed istituzioni si sono uniti per una funzione davvero speciale. Dopo dieci lunghi anni di operato, momenti belli e tristi che sono stati vissuti insieme all’intera comunità, si pone fine ad una lunga pagina di fede che vedrà i due parroci trasferiti nelle vicine parrocchie di Agropoli, come ordinato dalla Diocesi di Vallo della Lucania.

Dopo la Santa Messa tutti si sono ritrovati per una piccola festa: “La strada stretta è diventata larga per contenere la nostra riconoscenza. Grazie Don Roberto e Don Pasquale” è il messaggio che i fedeli hanno voluto lasciare ai due sacerdoti