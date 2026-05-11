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Castellabate, un cuore grande per la ricerca: raccolti oltre 18.400 euro con il “Filo della Solidarietà”

Straordinario risultato a Santa Maria di Castellabate: la IV edizione del Filo della Solidarietà raccoglie 18.407 euro per la ricerca oncologica AIRC.

Manuel Chiariello

Dopo la speciale tre giorni organizzata in Piazza Lucia a Santa Maria di Castellabate in occasione della IV edizione del “Filo della Solidarietà”, arriva un ulteriore importante traguardo per la ricerca. Grazie al contributo di Enti, associazioni, parrocchie e privati, quest’anno saranno devoluti al Comitato Campania di Fondazione AIRC altri 18.407,10 euro.

La missione: trasformare il ricordo in cura

Continua così l’obiettivo di allungare il filo della solidarietà, tramutando il ricordo in speranza e la speranza in cura. Un risultato significativo frutto di mesi di lavoro, eventi e collaborazioni che hanno coinvolto un’intera comunità.

“Il traguardo per una nuova borsa di ricerca a favore di altre giovani non è poi così lontano… e quindi la raccolta fondi continua! Tanti lavori unici e originali sono ancora disponibili per colorare la prossima estate e continuare ad allungare insieme il filo della solidarietà per la ricerca, per chi lotta”, fanno sapere dall’Associazione Raffaele Tortora, organizzatrice della manifestazione.

Una maratona di solidarietà nel cuore di Santa Maria

Dal 1 al 3 maggio, la frazione di Santa Maria ha vissuto un evento diventato una vera e propria maratona di solidarietà, animata da:

  • Musica e spettacoli dal vivo;
  • Stand gastronomici con prodotti locali;
  • Mercatini artigianali.

Tutto il ricavato raccolto è stato devoluto in beneficenza, raggiungendo la cifra significativa superiore ai 18 mila euro, un contributo fondamentale per sostenere il lavoro dei giovani ricercatori.

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