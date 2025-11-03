Castellabate, tour operator da tutto il mondo alla scoperta del borgo

Castellabate non smette di essere tra le mete turistiche più apprezzate non solo sul fronte del turismo nazionale, ma ormai da anni anche a livello estero. Nella giornata di ieri, una delegazione di tour operator internazionali provenienti da Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, insieme ad alcuni operatori italiani ha scelto di scoprire da vicino il fascino del borgo di “Benvenuti al Sud”.

La giornata

Grazie alla sinergia con Ugo Picariello, presidente ed ideatore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Capaccio Paestum che si è svolta nel corso dell’ultimo weekend, Castellabate è rientrata tra le tappe ufficiali dell’esperienza riservata ai tour operator presenti alla manifestazione di settore.

Più di 20 operatori hanno avuto modo di visitare le bellezze di Castellabate, accolti da un omaggio dell’Amministrazione Comunale e inseriti a stretto contatto con le tipicità e culture del posto con la guida turistica Nicola Guariglia, ed il supporto del Presidente dell’Associazione Albergatori, Carlo Montone.

“Questo è frutto di un lavoro di squadra che non fa altro che accrescere l’appeal internazionale di Castellabate. Il nostro borgo continua a farsi amare e conoscere da tutti in ogni angolo del mondo”, dichiara il Sindaco, Marco Rizzo.