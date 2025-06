Castellabate ricorda l’ex calciatore Raffaele Pisano: a lui intitolato l’antistadio del “Carrano”

Si è svolta ieri pomeriggio, sabato 21 giugno, l’intitolazione dell’antistadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate a Raffaele Pisano, indimenticato difensore del calcio dilettantistico cilentano scomparso prematuramente 25 anni fa a causa di un malore.

La giornata

La cerimonia pubblica ha visto la partecipazione dei familiari, del sindaco Marco Rizzo, i consiglieri Gianmarco Rodio, Dalila Russo e Clemente Migliorino e di altri rappresentanti istituzionali, del presidente della Fondazione Polito Davide Polito, del presidente della Polisportiva Santa Maria Cilento Francesco Tavassi, di numerosi ex compagni di squadra che negli anni hanno condiviso con Pisano la stessa passione per il calcio, e tanti semplici cittadini.

“Intitolare l’antistadio a Lello Pisano è un gesto importante, un segno concreto per tenere viva la memoria di una persona che ha dato tanto allo sport e alla comunità. È un momento di commozione, ma anche l’occasione per ricordare quanto fosse generoso, sempre disponibile con tutti, dentro e fuori dal campo. Ricordare queste sue doti è fondamentale per le generazioni presenti e future”, così il sindaco Marco Rizzo.

Il presidente della Fondazione Fioravante Polito, Davide Polito, promotrice dell’iniziativa avallata dall’Ente comunale, ha donato dei ritratti cartonati del calciatore ai familiari e annunciato che il Passaporto Ematico porterà anche il nome di Raffaele Pisano: “Un uomo da ricordare, un grande calciatore del calcio dilettantistico e soprattutto una grande persona. La sua scomparsa, avvenuta dopo una partita tra vecchie glorie, ci lascia un grande vuoto. Siamo onorati di averlo avuto tra noi: ha dato tanto al calcio e al nostro territorio. Siamo felici di annunciare che il Passaporto Ematico da oggi porterà anche il suo nome”.

Il ricordo

“Una bellissima manifestazione, nata da un’idea lontana nel tempo e che ha trovato sempre il sostegno di tutto il territorio. Pisano era una persona straordinaria, capace anche di giocare due partite nello stesso giorno. Un vero personaggio, amato e rispettato da tutti” ha concluso Francesco Tavassi, presidente della Polisportiva Santa Maria Cilento, una delle squadre dove Pisano ha giocato.

Il messaggio della figlia

Commovente anche il messaggio letto da Valentina Pisano, una delle figlie dell’ex calciatore cilentano: “L’auspicio è che questa targa, in suo ricordo, possa essere un modo per rammentare che il calcio sano, soprattutto a livello locale dove si muovono i primi passi per emergere, è una realtà importante per crescere con valori utili anche nella vita”.