Il Santa Maria sconfitto al “Carrano”: passa il Salernum

Termina con una sconfitta il match del “Carrano” tra Polisportiva Santa Maria e Salernum Baronissi. La compagine di casa si arrende ad un gol nei minuti iniziali di De Maio che decide la gara. Primo guizzo giallorosso con Formisano, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Vantaggio ospite a sorpresa all’8 con un cross di De Maio che assume una traiettoria velenosa infilandosi alle spalle di Volzone (0-1).

La gara

I giallorossi, nonostante il possesso palla, non riescono a incidere nella metà campo avversaria. Non ci riesce nemmeno su palla inattiva al 24’ Ribeiro perché la sua conclusione è parata facilmente da Pisapia. Si intensifica l’attacco giallorosso a ridosso della mezz’ora, prima D’Auria è murato dal limite e poi cross teso di Formisano che si trasforma in un tiro velenoso. L’ultimo spunto del primo tempo è di Formisano con un colpo di testa che termina fuori.

La prima occasione della ripresa è del Salernum con Boussaada chiuso sul più bello da Volzone. Risponde De Cono con un colpo di testa che non impensierisce il portiere. Iniziativa personale di Navarrete al 22’, ma la conclusione è alta. In contropiede, al 26’, spreca dalla parte opposta Salerno. Nuovamente Santa Maria pericoloso al 28’ con una deviazione in mischia, su angolo, che arriva tra le braccia di Pisapia. Gol fantasma al 35’ di Lopetrone: la palla, dopo aver colpito la traversa, ritorna in campo, almeno secondo l’arbitro, e si resta sullo 0-1. Ci prova anche Siciliano, ma senza trovare il gol, così come Chkour. Non succede più nulla e il Salernum Baronissi riesce a sbancare il “Carrano”.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Strianese, Lopetrone, Lembo (24’ st Ciornei) ; De Cono (25’ st Chkour), D’Auria, Siciliano, Formisano (42’ st Di Mauro); Ribeiro (39’ st Salzano), Maiese, Navarrete. A disp.: Lettieri, Cuomo, Ventura, De Simone, Romanelli. All.: De Felice.

Salernum Baronissi (3-5-2): Pisapia; Guccione (40’ st Basile), Romano, Boussada (19’ st Fortunato); Simone, Somma, Chiavazzo, Capone, De Maio (24’ st Itri); Trimarco (42’ st Cusati), Salerno S. (40’ st D’Ambrosio). A disp.: Farina, Salerno T., Battipaglia, Vassallo. All.: Polverino.

Arbitro: Domenico Palmentieri di Nola (Sgariglia-Borriello)

Marcatori: 8’ pt De Maio (SB)

Espulsi: –

Ammoniti: Navarrete (SM), Somma (SB), De Maio (SB), Fortunato (SB), Basile (SB).

Note: 6-5 angoli. Recupero: 2’ pt e 5’ st.