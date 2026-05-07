Castellabate riceve 2,5 milioni di euro per il contrasto all’erosione costiera

Il Comune di Castellabate è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 2.500.000,00 euro, concesso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di importanti interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, con particolare attenzione alle azioni di mitigazione e contrasto del fenomeno dell’erosione costiera.

Interventi mirati in località Pozzillo

Il progetto prevede opere finalizzate ad aumentare la resilienza del litorale in località Pozzillo, un’area particolarmente esposta agli effetti dell’erosione marina e dei cambiamenti climatici. Si tratta di un risultato di grande rilevanza per il territorio, che consentirà di rafforzare la tutela dell’ambiente costiero, migliorare la sicurezza e preservare uno dei tratti più significativi del patrimonio naturale del Comune.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

“L’erosione costiera rappresenta una delle principali emergenze ambientali del nostro territorio, diventata negli anni sempre più evidente e impattante. Questo finanziamento ci consente di affrontare in modo concreto e strutturale una problematica che non può più essere rimandata, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e delle attività presenti sul litorale, salvaguardando così il nostro patrimonio costiero”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

A fargli eco è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia: “Si tratta di un’opera fondamentale per contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto caratteri sempre più intensi e critici. Il nostro litorale necessita di interventi mirati e costanti per garantire stabilità e protezione. Questo finanziamento rappresenta un passo decisivo in una strategia più ampia di difesa del territorio”.

Infine, il Consigliere al Demanio, Dalila Russo, sottolinea l’importanza strategica dell’operazione: “La salvaguardia del demanio marittimo è una priorità assoluta per un Comune costiero come il nostro. L’avanzare dell’erosione negli ultimi anni ha messo sotto pressione tratti importanti del nostro litorale, con ripercussioni sia ambientali che economiche. Intervenire oggi significa proteggere il territorio, preservare le nostre spiagge e garantire una gestione sostenibile e sicura della fascia costiera anche per il futuro”.