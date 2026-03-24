Castellabate, operaio ferito nel ribaltamento della gru al depuratore: accertamenti dello Spisal sull’incidente sul lavoro

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia. Le condizioni dell’operaio rimasto ferito nel grave incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri all’interno dell’impianto di depurazione di Castellabate, dove una gru si è ribaltata durante alcune operazioni di manutenzione. L’uomo, un 44enne originario di Casal Velino, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove si trova ricoverato con una frattura alla caviglia sinistra e un trauma alla schiena.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’operaio stava manovrando il mezzo all’interno dell’area dell’impianto, gestito dalla Consac, per conto di una ditta esterna impegnata in lavori tecnici. Per cause ancora in fase di accertamento, la gru si sarebbe improvvisamente inclinata su un lato, probabilmente a seguito del cedimento di una porzione della piazzola in cemento sulla quale stava operando.

Il mezzo ha perso stabilità finendo contro una delle vasche dell’impianto, mentre l’uomo è stato sbalzato per sei metri, precipitando all’interno di una vasca profonda. Immediato l’allarme lanciato dai presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Gli interventi

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, insieme ai sanitari del 118 con un’ambulanza della Soccorso Valcalore di Castellabate e un’automedica della Croce Rossa di Capaccio Paestum, postazione di Agropoli. Considerata la posizione particolarmente difficile in cui si trovava l’operaio, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato prima nei pressi dell’area dell’Istituto De Vivo di San Marco e che poi ha provveduto al recupero dell’uomo mediante verricello con il successivo trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Avviati inoltre gli accertamenti da parte dello Spisal, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che dovrà verificare il rispetto delle normative vigenti e chiarire con precisione le cause del ribaltamento del mezzo.