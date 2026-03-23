Castellabate, gru si ribalta nei pressi del depuratore: operaio ferito trasportato in elisoccorso al Ruggi

Momenti di paura questa pomeriggio a Castellabate, nei pressi dell’impianto di depurazione, dove una gru si è ribaltata durante alcune operazioni tecniche svolte dal personale addetto. Nell’incidente è rimasto ferito l’operatore che si trovava a bordo del mezzo al momento dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe improvvisamente inclinato mentre erano in corso lavori all’interno dell’area dell’impianto, finendo per ribaltarsi nelle vicinanze di alcune vasche. L’uomo alla guida è stato sbalzato durante l’incidente, cadendo all’interno di una delle vasche presenti nella zona. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi presenti sul posto, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, insieme ai sanitari del 118 con un’ambulanza della Soccorso Valcalore. Considerata la dinamica dell’accaduto e le condizioni dell’uomo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’operaio ha riportato diversi traumi, in particolare alla zona sacrale e alle caviglie, ma è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in elicottero all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è stato affidato alle cure dei medici per ulteriori accertamenti. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, ma da una prima valutazione si tratterebbe di un incidente sul lavoro avvenuto durante le operazioni di servizio.