Castellabate, ladri in azione in piena notte all’interno di un’abitazione

L’allarme furti si sposta anche a Castellabate. La scorsa notte un gruppo di malviventi si è intrufolato all’interno di un’abitazione vista mare mentre i proprietari riposavano serenamente. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi occupanti, l’ex sindaco della Città di Baronissi, Gianfranco Valiante, che al risveglio ha trovato parte di casa messa sotto sopra

Il furto

Dall’abitazione sono stati portati via documenti, chiavi e una piccola somma di denaro. I ladri si sono dati poi alla fuga senza essere scoperti.

Non è il primo caso che si registra negli ultimi giorni anche a Castellabate ed in generale in maniera frequente in tutto il Cilento. Una problematica seria che crea non poca preoccupazione tra cittadini e turisti