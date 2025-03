Castellabate, iniziata l’apposizione dei nuovi numeri civici sul territorio

Il Comune di Castellabate, questa mattina, ha avviato le attività di apposizione delle targhette dei numeri civici sul territorio comunale, relativamente alla Via Starza, San Leo, Petrengole ed Annunziata.

Il progetto

Il tutto rientra in un più ampio progetto di rilevazione e assegnazione della numerazione civica che riguarderà, nel lungo termine, l’intero territorio e che già da diverse settimane è attivo.

Tale servizio, completamente gratuito, è di fondamentale importanza per tutta la comunità di Castellabate, soprattutto per le numerose arterie secondarie di difficile individuazione: “Si tratta di una prima fase alla quale seguiranno a breve altre fasi per il completamento dell’intero territorio. Un po’ di pazienza e completeremo tutte le zone sprovviste. Vi terremo informati”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.