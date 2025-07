“Castellabate in Volo”: a San Marco arrivano le mongolfiere

Nel palinsesto degli eventi dell’Associazione Vivi San Marco in programma nel periodo “Primavera -Estate”, ha suscitato sin da subito tanta curiosità l’annuncio della manifestazione “Castellabate in Volo“.

L’evento

Un appuntamento di forte impatto turistico e mediatico, che da continuità al percorso intrapreso nel 2023con l’installazione della ruota panoramica sul porto di San Marco di Castellabate, rinnovando l’attenzione da parte dell’associazione verso le grandi attrazioni incrementando l’indotto turistico ed economico della comunità. L’evento è stato realizzato in collaborazione con “Cilento Mongolfiere” organizzazione composta da professionisti del settore, riconosciuti a livello nazionale per l’organizzazione dell’acclamato Paestum Balloon Festival.

Il programma

L’organizzazione metterà a disposizione 2 mongolfiere per volo vincolato consentendo a visitatori e turisti di vivere l’esperienza del giro in mongolfiera con una prospettiva mozzafiato sul borgo marinaro. L’appuntamento è previsto per Sabato 19 Luglio 2025 dalle ore 19:00 a San Marco di Castellabate presso l’area privata della Torretta fino all’incrocio con Via Catarozze. Castellabate in volo prevede non solo il giro in mongolfiera ma anche la possibilità di visitare i mercatini di artigianato locale, di acquistare prodotti presidio Slow Food e la possibilità di ballare e cantare la musica popolare itinerante presentata dall’associazione Cordace.

“Entriamo nel vivo del programma eventi Primavera – Estate 2025 con uno degli appuntamenti più attesi di questa estate” dichiara Antonino Spinelli, Presidente dell’associazione Vivi San Marco; siamo molto contenti per il rapporto di collaborazione instaurato con l’organizzazione di Cilento Mongolfiere, in particolare con il responsabile Michele Torlo, già in tempi non sospetti. Con questo evento vogliamo arricchire la proposta di intrattenimento e varietà offrendo al nostro paese e agli operatori del settore turistico, materiale fresco che renda sempre più appetibile e attrattivo il nostro territorio all’occhio del turista.