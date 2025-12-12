Castellabate: al via il torneo delle due Sicilie-Cilento targato CONIFA

Gran finale sabato, alle ore 13.00, con l'atto finale del torneo e le premiazioni di rito

A cura di Manuel Chiariello

È stato presentato nella serata di ieri, presso l’Aula Consiliare “C.Grande”, il torneo delle “Due Sicilie-Cilento” che fa tappa a Castellabate per la prima volta.

Si tratta di un triangolare che, dall’11 al 13 dicembre, vedrà protagoniste al “Carrano” le nazionali del Regno delle Sicilie, la Provenza Fa (Francia), e la Grande Lucania FA.

Il torneo

Il torneo è riconosciuto dalla Confederazione Mondiale CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) che rappresenta Nazionali non riconosciute, con minoranze etniche e popoli senza Stato nei sei continenti, coinvolgendo circa 900 milioni di persone nel mondo.

A prendere parte all’incontro di presentazione oltre al Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e il Consigliere con delega allo Sport, Gianmarco Rodio, il Presidente del Comitato Europeo CONIFA, Alberto Rischio, e il Presidente Nazionale di Calcio delle Due Scilie Fa, Massimo Amitrano.

Il programma

Il programma gare ha preso inizio stesso nella serata di ieri con l’incontro tra la Grande Lucania FA e le Due Sicilie FA, mentre questa sera toccherà all’esordio stagionale dei francesi.

Gran finale sabato, alle ore 13.00, con l’atto finale del torneo e le premiazioni di rito.

